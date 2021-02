Potrebbe essere una Sampdoria molto diversa quella messa in campo da Ranieri domani contro la Lazio. Il tecnico blucerchiato ha lavorato in settimana su uno schieramento utilizzato qualche volta a partita in corso, ma mai dal primo minuto. Contro i biancocelesti, ad esempio, si potrebbe assistere all’impiego del trequartista, probabilmente Ramirez, impiegato alle spalle delle due punte Quagliarella e Keita.



La novità principale potrebbe però riguardare la difesa. C’è un’ipotesi di linea a tre, presumibilmente composta da Yoshida, Colley e Tonelli (o Bereszynski adattato). A quel punto però si aprirebbero numerosi ballottaggi sulle corsie, con Augello, Jankto, Damsgaard, Candreva e forse pure Bereszysnki a giocarsi due maglie.