Sampdoria, con la Reggiana l'ultima di Pedrola in blucerchiato? C'è una speranza per l'anno prossimo...

L'infortunio di Estanis, l'ennesimo in questa disgraziata stagione per l'attaccante spagnolo martoriato dai problemi fisici, ha gelato il Ferraris durante la partita tra lae la Reggiana. Quando il giocatore si è accasciato a terra, toccandosi il flessore della coscia destra, si è subito temuto il peggio, e la paura è stata confermata dagli esami che hanno evidenziato una lesione muscolare. Ciò di fatto ha sancito la fine della sua stagione e forse l'ultima apparizione in blucerchiato per il ragazzo classe 2003 cresciuto nel. Però potrebbe esserci una speranza per rivedere il calciatore a Marassi anche l'anno prossimo.

Di fatto, la Sampdoria adesso sarà chiamata ad esercitare il riscatto di Pedrola: all'interno dell'accordo trovato la scorsa estate tra la società genovese e quella blaugrana era previsto,già maturato lo scorso 22 ottobre, in occasione di Samp-Cosenza. La dirigenza doriana dovrà versare tre milioni ai catalani per il cartellino di Pedrola, entro giugno in caso di promozione in Serie A ed entro ilin caso di B, ricorda Clubdoria46.it.La 'paura' dei tifosi è la presenza, all'interno del contratto, di una clausola che prevede unfissato a sette milioni, da esercitarsi entro il 2025. Inoltre gli spagnoli detengono anche il 50% sulla futura rivendita. Qualche mese fa si pensava che il Barça volesse esercitare già in estate il controriscatto, ma l'infortunio potrebbe cambiare gli scenari. I blaugurana potrebbero decidere, visto l'ennesimo stop, diper poi decidere con calma se esercitare il contro-riscatto o incassare il 50% su una possibile rivendita.