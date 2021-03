I tifosi della Sampdoria, parallelamente al campo, seguono con molta attenzione anche le vicende della aziende del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, coinvolto nelle istanze di fallimento di due sue aziende, Eleven Finance e Farvem. Recentemente sono state depositate le ultime memorie volute dal giudice delegato Daniela Cavaliere per il procedimento legato a Farvem, mentre Stefano Cardinali non ha richiesto alcun approfondimento per Eleven Finance, scrive Il Secolo XIX.



In assenza di ulteriori domande, si andrà al giudizio di ammissibilità di entrambi i giudici del Tribunale Fallimentare. Ovviamente, non sussistono termini entro cui tale giudizio debba essere emesso, e le parti verranno informate tramite Pec. In caso di parere positivo, i termini dell'adunata dei creditori saranno quantificabili in 90-120 giorni. Le tempistiche quindi potrebbero essere sia relativamente brevi, che molto lunghe. Se la decisione non dovesse arrivare a stretto giro di posta, tenendo conto della sospensione estiva, è probabile che il procedimento slitti a settembre.