Arriva una brutta notizia per la Sampdoria e Massimo Ferrero. Il Viperetta, infatti, dovrà versare quasi 3 milioni di euro a Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Ramirez e Torreira, per una vicenda legata al trasferimento proprio del regista uruguaiano dai blucerchiati all'Arsenal. A deciderlo è stata, lo scorso 19 luglio, la Corte d'Appello del Tribunale di Genova.



L'accordo tra Bentancur e la Samp prevedeva che all'agente venisse corrisposto il 10% della clausola rescissoria, all'epoca pari a 25 milioni di euro. La controversia è nata dal fatto che la cessione, alla fine, si è concretizzata per una cifra superiore. Il Viperetta ha sempre rimandato i pagamenti, pari a 2,8 milioni, e il procuratore ha deciso di adire per vie legali. La vicenda, passata anche attraverso il Tas di Losanna, che aveva già condannato la Sampdoria, si è conclusa a Genova e ora, secondo Il Secolo XIX, Ferrero cercherà di trovare un punto d'incontro con Bentancur per ottenere magari un piccolo sconto.