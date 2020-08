Non solo Karol Linetty nel mirino granata: c'è anche un altro giocatore della Sampdoria che piace parecchio al Torino di Giampaolo, e si tratta di Gaston Ramirez. L'uruguaiano ha un contratto in scadenza nel 2021, il Doria sta trattando il rinnovo con il suo agente ma Giampaolo avrebbe indicato nell'ex Bologna un possibile rinforzo per la sua nuova squadra.



Secondo Il Secolo XIX l'interesse del Torino per Ramirez sarebbe quindi confermato. Non bisogna però dimenticare che sul trequartista si sono mosse parecchie società, in particolare dall'estero e da campionati particolarmente 'ricchi'. La Samp e il suo entourage, comunque, si sono date appuntamento a dopo Ferragosto per iniziare ad imbastire la trattativa per il prolungamento.