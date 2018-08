Saranno giornate movimentate per laper quanto riguarda il mercato in entrata. A tenere banco a Genova è la situazione dell'attacco, che i blucerchiati sono chiamati a rimpolpare il prima possibile. Oltre a Oberlin e Driussi, da tempo nel mirino doriano, la Samp segue anche con attenzione M'Baye, centravanti dele del Senegal.Stando alle indiscrezioni raccolte da Sampnews24.com per Niang si sarebbe mosso il patron Ferrero in persona. Il numero uno di Corte Lambruschini, attualmente in vacanza all'Isola d'Elba, avrebbe, col fine di verificare fattibilità e costi dell'eventuale operazione. Si tratterebbe di un summit interlocutorio e non programmato, ma utile per capire se sussistono i margini per una trattativa. La Samp vorrebbe provare a portare a Genova il giocatore in, anche se i granata hanno sempre chiesto almeno 14 milioni per l'ex Milan.