Conto alla rovescia in casa Sampdoria: la data cerchiata sul calendario è quella del rientro di Mikkel Damsgaard, pronto a riprendere il suo posto a Bogliasco dopo lunghi mesi di assenza. Il calciatore è out praticamente da ottobre, ha vissuto anche momenti piuttosto complessi a causa di un infortunio non banale e ora è pronto a rientrare a Genova.



Damsgaard, dopo parecchi mesi di fisioterapia svolta in Danimarca in un centro specializzato, a cui si appoggia anche la sua Nazionale, è atteso al Mugnaini per lunedì prossimo, 28 marzo. Tornerà così a lavorare a parte, ma vicino ai compagni: la speranza di Giampaolo è quella di averlo a disposizione per le ultime 5-6 gare del campionato.