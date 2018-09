L'emergenza a livello di infermeria che ha colpito la Sampdoria in queste settimane ovviamente non rende felice né Giampaolo - alle prese con tanti dubbi di formazione - né i blucerchiati chiamati ad un vero e proprio tour de force. C'è però qualcuno che potrebbe trarre un beneficio a livello personale dai tanti infortuni che hanno costellato la formazione genovese specialmente in attacco.



Si tratta di Ognjen Stijepovic, centravanti montenegrino della Primavera blucerchiata ormai dallo scorso anno regolarmente aggregato ai 'grandi' della Sampdoria. Classe 1999, da qualche tempo entrato anche nel giro della sua Under 21, Stijepovic era stato acquistato nello scorso gennaio dal ​F.C.Mladost Podgorica. L'attaccante aveva esordito giovanissimo nel 2016, conquistando i primi gettoni tra campionato e preliminari di Champions a 16 anni. La scorsa stagione, dopo un girone di andata da protagonista in Montenegro, Stijepovic si è trasferito a Genova, sponda Sampdoria, per giocare con la Primavera.



Ben presto però Giampaolo lo ha notato, portandolo in prima squadra per gli allenamenti. E oggi, complici i tanti infortuni che stanno tartassando il reparto avanzato, potrebbe anche essere impiegato a gara in corso dal mister. Sarebbe il suo esordio stagionale, ma non quello assoluto: Stijepovic aveva già assaggiato la Serie A per cinque minuti contro il Sassuolo a maggio 2018, subentrando a Praet.