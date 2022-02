Portiere che para, non si cambia. L'adagio si presta alla perfezione a Wladimiro Falcone, autore di alcune prestazioni di assoluto livello con la maglia della Sampdoria. L'estremo difensore blucerchiato sembra essere riuscito a sovvertire le gerarchie in maglia doriana, scavalcando Audero e approfittando anche degli acciacchi del numero uno scuola Juve.



Contro l'Empoli, Giampaolo probabilmente si affiderà ancora una volta a Falcone per difendere i pali blucerchiati. Per il giocatore classe 1995 sarà la settima partita in Serie A stagionale, la sesta consecutiva.