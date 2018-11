Paradossalmente, il reparto che sembrava più completo nella formazione della Sampdoria potrebbe rivelarsi quello maggiormente in difficoltà in vista del match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico. Il mister blucerchiato Marco Giampaolo era convinto di avere parecchie alternative al centro: tre titolari (Praet, Ekdal, Linetty) e tre riserve di lusso, ossia Jankto, Vieira e Barreto. L'infortunio occorso al paraguaiano, e le condizioni non perfette di Praet ed Ekdal però potrebbero complicare i piani blucerchiati in vista della sfida ai giallorossi.



Per questo motivo secondo l'edizione genovese de La Repubblica l'allenatore doriano starebbe studiando un nuovo centrocampo, così da dare una chance a due calciatori utilizzati poco sino a questo punto della stagione, ossia Jankto e Vieira. Il primo ha parecchia voglia di riscatto, dopo la tanta panchina di inizio stagione, mentre il giovane regista inglese non ha giocato sino ad oggi a causa della sua giovane età - ha solo 20 anni - e anche perchè è arrivato da un contesto tattico estremamente diverso da quello del club genovese. Giampaolo però lo tiene in grande considerazione, lo ha lodato diverse volte e potrebbe concedergli un'opportunità significativa al cospetto di una squadra come la Roma.