Tra nomi sul taccuino, idee per gennaio e calciatori monitorati, si avvicina il mercato per la Sampdoria di Marco Giampaolo. Uno dei ruoli nei quali la dirigenza blucerchiata dovrà intervenire è quello dei terzini, per questo motivo ieri ha suscitato curiosità la notizia di un interesse blucerchiato per Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, noto semplicemente come Emerson,terzino brasiliano di proprietà dell'Atletico Mineiro.



Il calciatore, molto giovane, è finito sul taccuino di Walter Sabatini, sempre molto attento al mercato sudamericano. Emerson è un esterno basso destro, è stato visionato dagli osservatori doriani ma in realtà si tratterebbe di un'operazione da chiudere a giugno, dal momento che attualmente la Samp ha già occupato tutti i posti disponibili per i giocatori extracomunitari.