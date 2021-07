Stando alle dichiarazioni di Ferrero tra tre giorni, ossia il 4 di luglio, la Sampdoria dovrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore. L’identikit riporta a Roberto D’Aversa, ma la realtà potrebbe essere diversa. Sono ancora in piedi infatti le pratiche per la rescissione del contratto dell’allenatore dal Parma.



Secondo Il Secolo XIX in queste ore D’Aversa starebbe lavorando insieme al suo entourage per chiudere definitivamente il rapporto con il Parma e firmare quindi il nuovo contratto con la Samp. Per questo motivo la sua presentazione potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana.