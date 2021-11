Durante la gestione di mister Roberto D'Aversa, uno dei giocatori maggiormente in luce è stato senza ombra di dubbio Antonio Candreva. L'esterno ha letteralmente trascinato la Sampdoria, e le sue prestazioni non possono passare inosservate. Secondo il mister, neppure in ottica Nazionale.



"​Per quello che sta facendo meriterebbe una chiamata in nazionale. A livello di numeri sta eccellendo tra i centrocampisti di tutti i maggiori campionati europei, per numero di gol, di assist…" ha detto D'Aversa a Il Secolo XIX. "Quando gli ho parlato, ho detto a lui la stessa cosa che ho detto a tutti: bisogna avere le motivazioni per inseguire l’obiettivo di realizzare la migliore stagione di carriera. Per ora ci sta riuscendo