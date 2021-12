L'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa ha dichiarato dopo il derby vinto 3-1 contro il Genoa: "Si tratta di una vittoria molto importante per la classifica, per l'importanza della partita e per come è arrivata. Almeno per un'ora abbiamo giocato una grandissima gara. Questo successo è per tutti, anche per Ferrero e la sua famiglia, per il direttore sportivo Faggiano e per i nostri tifosi che ci hanno scortato al campo. Questa settimana ci è arrivato addosso di tutto, era difficile scendere in campo stasera. Era un periodo che si vedeva tutto nero e per fortuna ora vediamo tutto più colorato, blucerchiato. Adesso dobbiamo continuare sempre così".



"Quagliarella aveva un problema fisico, grazie alla sua esperienza può permettersi di dare dei consigli dalla panchina. Ho la fortuna di avere a disposizione un gruppo di uomini veri. Caputo? Ho un potenziale offensivo importante, tutti gli attaccanti sono sempre stati disponibili. Sono felice per loro, si meritano tutti i complimenti non per i gol, ma per la prestazione".