Il futuro tecnico della Sampdoria potrebbe essere Roberto D'Aversa. E' chiaro come l'ex allenatore del Parma, ormai, abbia sorpassato nelle gerarchie blucerchiate il nome di Marco Giampaolo, più costoso e di conseguenza meno allettante per Corte Lambruschini. A facilitare la trattativa ci sarebbe anche l'accordo trovato tra il Parma e il mister per la buonuscita.



La società gialloblù infatti pare intenzionata a pagare una somma di circa 300mila euro all'allenatore per rescindere l'accordo. Questa cifra permetterebbe all'ex ducale di avvicinarsi agli 1,3 milioni richiesti a stagione. La Samp infatti propone un contratto biennale, da 850mila euro a stagione, per quello che potrebbe diventare il mister 2021/2022 della Samp.