Alla vigilia della sfida contro il Verona, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'aversa ha parlato in conferenza stampa: "Siamo ancora in mare aperto, sappiamo la strada che dobbiamo percorrere e ora serve continuità dopo la vittoria con la Salernitana. Il Verona è la più in condizione psico-fisica, noi dobbiamo riportare entusiasmo e positività con i risultati. Caprari? Non è un rimpianto. Sta dimostrando di avere numeri importanti, ma voglio pensare ai miei giocatori. In molte situazioni dovevamo sfruttare le occasioni per ottenere un risultato più ampio".



GABBIADINI - "Manolo sta lavorando bene, lo valuteremo. Non saranno convocati Vieira, Damsgaard, Torregrossa e Depaoli; gli altri sono tutti a disposizione. L'attacco è stato spesso in emergenza, nonostante le assenze abbiamo fatto buone prestazioni. Tra i fattori importanti c'è anche quello di non aver preso gol a Salerno".



FERRARI - "Ha meritato di giocare dall'inizio e fino al momento dei crampi ha fatto bene. Nelle due ultime settimane si era allenato in modo positivo, meritava di giocare dall'inizio a prescindere dalle condizioni di Yoshida. Vieira? Spero possa tornare la prossima settimana, e mi auguro di recuperare presto anche Torregrossa".