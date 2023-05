Sono giornate roventi per la, il suo board e gli advisors impegnati nella ricerca di un possibile compratore. In questi giorni sono stati mantenuti i contatti con i soggetti interessati, che resterebbero sempre tre. Il principale è il finanziere Alessandro, che la scorsa settimana si è visto a Genova con Edoardo Garrone , di cui ha il supporto.Nella corsa alla Samp vengono accreditati anche due fondi, il gruppodi Raffaele Mincione, interessato più agli immobili di Ferrero che non al ramo sportivo (tanto che starebbe cercando un "anchor investor" per questo motivo) e gli americani di Cerberus, già vicini in estate. Sullo sfondo, scrive Il Secolo XIX, anche Massimo, patron della Segafredo che, per sua stessa ammissione, sarebbe intenzionato a rientrare nel mondo del calcio.