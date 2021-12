Non solo possibilità in uscita per la Sampdoria. A poche ore dall'inizio del mercato iniziano a circolare anche i primi possibili nomi in entrata per quanto riguarda il club blucerchiato, che avrebbe pure alcune idee per rinforzare la rosa a disposizione di D'Aversa. Il problema, se mai, sarà racimolare la liquidità o le formule adatte per portarle a termine.



I rinforzi in attacco, secondo Tuttosport, potrebbero avvere il volto di Gregoire Defrel del Sassuolo o di Federico Bonazzoli, di rientro anticipato dalla Salernitana. A Faggiano poi piace molto Amrabat della Fiorentina per il centrocampo, mentre in difesa risalgono le quotazioni di Andrea Conti dal Milan. Dal Parma invece potrebbe approdare a Genova Sepe, in caso di partenza di Falcone.