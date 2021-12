La Sampdoria è alla ricerca di un difficile equilibrio tra movimenti in entrata e possibili uscite. I giocatori che hanno mercato, ovviamente, sono quelli più importanti a disposizione di D'Aversa, e la dirigenza blucerchiata sarà chiamata a equilibrare le possibili partenze cercando di non indebolire troppo la formazione.



Tuttosport oggi fa una fotografia della situazione. Uno con parecchi estimatori in Premier League ad esempio è Omar Colley. Il gambiano piace al Watford di Ranieri, al Leeds, all'Everton e al Newcastle. Pure Thorsby ha mercato in Inghilterra, ma sul norvegese si è mossa da tempo l'Atalanta. Difficile pensare ad una partenza di entrambi i giocatori, titolari inamovibili dell'undici di D'Aversa, ma la cessione di uno dei due pezzi pregiati non è da escludere.