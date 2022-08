Una delle priorità della Sampdoria in questa chiusura di mercato è quella di consegnare a mister Giampaolo un rinforzo offensivo. La difficoltà in fase realizzativa, l'infortunio di De Luca e l'assenza di un giocatore rapido in avanti hanno spinto la dirigenza a tracciare l'identikit di una certa tipologia di calciatore, in possesso di determinate caratteristiche. I nomi sul taccuino di Osti e Faggiano partono ad esempio da Gregoire Defrel, del Sassuolo. I neroverdi stanno trattando alcuni rinforzi nel pacchetto avanzato, e potrebbero lasciar partire il francese, che però ha il problema dell'alto ingaggio.



Oltre alle piste Ounas e Pjaca, la Samp valuta però anche due calciatori del Bologna che piacciono da tempo a Corte Lambruschini. Uno è Riccardo Orsolini, l'altro Emanuel Vignato. Qui però bisogna scontrarsi con la volontà rossoblù. Il club emiliano non sembra volerli cedere. In tutto questo, occhio alla questione lista. La Samp non ha spazi per giocatori più 'anziani' del 2000. Dovesse arrivare un calciatore nato dopo il 2000, non ci sarebbero problemi, viceversa il Doria dovrebbe liberare uno slot per un over.