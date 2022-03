Il rigore sbagliato sabato da Antoniocontro laè costato caro alla. I blucerchiati avrebbero infatti potuto riaprire il match, prima del gol di Sabiri, e a Genova in questi giorni sono circolate parecchie polemiche in merito al penalty. La prima riguarda il mancato cartellino giallo a Rabiot, già ammonito, in occasione dell'intervento di mano che ha propiziato il tiro dal dischetto. La seconda discussione invece chiama in causa la mancata ripetizione della massima punizione.Il principale quotidiano genovese, Il Secolo XIX, sottolinea come il rigore di Candreva andasse calciato nuovamente, a norma di regolamento. "- scrive il giornale - ha. Il fatto è che la sfera è rotolata fuori dal dischetto e quindi in una posizione non corretta. Il regolamento è chiaro, prevede infatti che il pallone sia posizionato e rimanga fermo sul dischetto. Peccato che non se ne sia accorto nessuno, a cominciare dallo stesso Candreva. Tanto meno se n'è accorto l'arbitro Valeri, che peraltro ha deciso di(fischiato grazie all'ausilio del Var... ) di Rabiot che ha portato a quel rigore. Non sarebbe stato un cartellino da poco, visto che il francese era già ammonito".Oltretutto, il fatto che il rigore sia stato calciato da Candreva ha portato una piccola discussione in casa blucerchiata. Ildopo Quagliarella, già uscito, è infatti il numero 87, mentre il ds Faggiano avrebbe preferito che a calciare fosse Caputo, quando in realtà l'ex Sassuolo è terzo nelle speciali gerarchie.