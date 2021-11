La posizione dell'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa è estremamente in bilico. Il tecnico blucerchiato potrebbe saltare dopo la sconfitta con il Bologna, una decisione verrà presa da Ferrero nelle prossime ore. A Genova, però, circolano già i nomi dei possibili sostituti. Ad esempio Il Secolo XIX mette in pole come candidati Beppe Iachini e Marco Giampaolo, ma ci sarebbero anche altre tre idee sul taccuino di Corte Lambruschini.



Il Viperetta infatti potrebbe prendere in considerazione anche Luigi Di Biagio, ex C.T. dell'Under 21 e della Spal, e Fabio Liverani, ancora sotto contratto con il Parma. A Ferrero però sarebbe stato sottoposto anche Daniele De Rossi, già proposto a suo tempo da Pradè.