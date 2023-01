La Sampdoria ha un macroscopico problema in attacco da risolvere. Per questo motivo, il club blucerchiato sta sondando il terreno per alcuni attaccanti. Il nome in pole è quello di Piccoli, ma parallelamente la dirigenza genovese sta valutando anche altre piste, ad esempio quelle che conducono a Nwanko Simy, Ilija Nestorovski e Andrea La Mantia.



Secondo Il Secolo XIX né Simy, attualmente al Benevento in Serie B, né La Mantia (dell'Empoli ma prestato alla Spal, 4 gol in questa stagione in cadetteria) stuzzicano particolarmente la dirigenza blucerchiata. Nestorovski invece è una pista sempre sullo sfondo, che potrebbe attivarsi se l'Udinese decidesse di riprendersi, nell'ambito della trattativa, Pussetto.