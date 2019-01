Sampdoria in campo verso il Napoli. Queste le ultime sugli infortunati: "Insieme al resto dei compagni anche Lorenzo Tonelli, individuali di recupero invece per Edgar Barreto e Jacopo Sala. Il solo Gastón Ramírez ha svolto anche al pomeriggio una seduta programmata di potenziamento specifico in palestra. Soltanto terapie per Gianluca Caprari".