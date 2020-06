Recentemente Massimoha ribadito il suo desiderio di non cedere la. Eppure, il nome del club blucerchiato resta sempre al centro di numerose voci che si rincorrono, specialmente a Genova dove basta un soffio di vento o un’indiscrezione per riaccendere interesse e curiosità sulla vicenda. Nei giorni scorsi ad esempio nel capoluogo ligure ha ricominciato a circolare il nome di Gabriele, imprenditore dello Spezia e della Pro Recco. Un secondo gruppo interessato, secondo Il Secolo XIX, sarebbe invece legato ad una new-entry, ossia alla, coinvolta tramite la figura dello storico presidente dell’Inter Massimo e di suo figlio Angelomario.Più ‘scherzosa’, anche se molto suggestiva, la terza opzione: è stata lancaita da Ivano, ex calciatore blucerchiato rimasto molto legato alla Samp. Un suo messaggio, postato su Twitter domenica, ha riscosso subito grande successo: “. Io ci starei e raggrupperei tutta la Banda!!! Si realizzerebbe un sogno per tutti. Forza Samp” ha scritto Bonetti. La ‘Banda’ citata dall’ex giocatore è quella composta dallo storico gruppo dello Scudetto della Samp, che si ‘riunisce’ virtualmente in una chat, ‘Quelli che si ritrovano’, composta dai variOvviamente, il messaggio di Bonetti ha subito suscitato i commenti entusiasti della tifoseria blucerchiata, anche se l’opzione di un azionariato popolare resta sempre molto difficile da percorrere.Bonetti tra l’altro ha già avuto un’esperienza diretta della forma di gestione, quando aha giocato nel Dundee, società scozzese con una forte componente di azionariato popolare. La stessa Tifosy, società di Zanetton e Vialli, proponeva tra le varie possibilità anche dei mini-bond, una sorta di prestito accordato dai tifosi alle società.