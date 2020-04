Sarà una Pasqua strana, davvero inedita per i giocatori della Sampdoria, ancora sotto quarantena in attesa del secondo tampone, che dovrebbe certificare la negatività da Coronavirus dopo il contagio datato 12-13 marzo. Per questo motivo l'Ufficio Spesa della Sampdoria (il reparto del club che si occupa delle necessità dei tesserati in questo momento) continuerà a provvedere ai bisogni dei giocatori.



L'isolamento però è diverso per tutti: Gabbiadini e Tonelli, ad esempio, sono insieme a moglie e figli, idem Bereszynski. Loro trascorreranno la Pasqua in famiglia, 'lusso' che non sarà concesso ad esempio a Ekdal e La Gumina, soli per tutta la quarantena e impossibilitati a raggiungere le compagne (dovrebbero sottoporsi ad una nuova quarantena).



Yoshida e Vieira invece sono rientrati in Inghilterra, decisamente più fortunata la coppia Linetty-Ramirez. Il polacco e l'uruguaiano coabitano, insieme alle rispettive famiglie, a fianco in una lussuosa villa a Pieve Ligure, comprendente piscina e parco sul mare. Favoriti dal fatto di non essere stati contagiati, i due organizzeranno un pranzo in giardino. Anche per mister Ranieri sarà una Pasqua non troppo diversa dal solito: il mister è solito trascorrere le feste con un maxi pranzo familiare preparato dalla moglie: farà lo stesso anche domani, nella sua dimora di Albaro.