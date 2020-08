La Sampdoria spera nelle grandi disponibilità della Premier League per realizzare alcune plusvalenze e tenere in linea di galleggiamento i conti. Uno degli obiettivi per il club blucerchiato è quello di vendere Omar Colley, che oltremanica ha parecchio mercato. Secondo Il Secolo XIX però la notizia di un'offerta da 18 milioni da parte del Southampton circolata nelle ultime ore sarebbe stata smentita dalla Sampdoria.



Il difensore gambiano è finito nel mirino di Aston Villa, Newcastle e West Ham, ma pure di un paio di società di Championship. Al momento però non sarebbero arrivate proposte alla Samp, anche perchè il giocatore pesa a bilancio per 5 milioni considerando gli ammortamenti, e cederlo a 18 rappresenterebbe un colpaccio fuori portata considerando il mercato post Covid.