La trattativa tra la Sampdoria e il Brentford per Mikkel Damsgaard è ormai ampiamente definita e conclusa. Non è ancora arrivata, però, la fumata bianca definitiva e l'ufficialità a causa di alcuni problemi legati alle commissioni del suo agente Jens Orgaard con la società di Premier, scrive Il Secolo XIX.



Ieri Damsgaard si è allenato a Bogliasco, impegnandosi solo nelle esercitazioni atletiche, evitando ogni situazione di potenziale rischio come partitelle o esercitazioni con contrasti. Nel frattempo, dalla Danimarca sono emersi i dettagli dei 6 milioni di bonus inseriti nella trattativa: due milioni sono legati alle prossime due salvezze del Brentford, mezzo milione invece al raggiungimento di 10 fra gol e assist. La Sampdoria, comunque, segue con attenzione la vicenda di Damsgaard, e spera che già oggi il suo agente dia l'ok per partire alla volta di Londra.