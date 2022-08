Dopo Torreira, la Sampdoria sembra intenzionata ad inseguire un altro sogno di mercato. Il club blucerchiato ha riallacciato i contatti con il Tottenham, ma l'obiettivo attualmente non sarebbe tanto il talentuoso Bryan Gil quanto Harry Winks, mediano classe 1996 in uscita dagli Spurs.



Conte ha deciso che il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del club londinese, è fuori dal progetto per la prossima stagione, dopo che Romei ha contattato il ds degli inglesi Paratici. La manovra di 'accerchiamento', però, ha coinvolto anche Antonio Conte, chiamato direttamente dal suo amico Faggiano. L'idea sarebbe quella di un prestito con parte dell'ingaggio pagata dal Tottenham, anche perché Winks attualmente guadagna circa 2,8 milioni netti a stagione, scrive Il Secolo XIX.



L'operazione, ovviamente, sembra quasi impossibile, non solo per il contratto, quanto anche per una valutazione di preferenze del giocatore. Winks punterebbe a rimanere in Premier, e oltremanica il mercato non manca per il calciatore numero 8.