Ieri si è svolto il primo, vero incontro tra il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard e l’allenatore Marco Giampaolo. Il giovane giocatore danese, accompagnato in questi giorni quasi ovunque dal suo agente Orgaard e dal fisioterapista Jorgensen, che lo ha seguito in Danimarca, prima ha completato l'iter per ottenere l'idoneità agonistica e poi è salito a Bogliasco.



Al Mugnaini, Damsgaard ha appunto salutato e conosciuto il suo nuovo allenatore, che tra l’altro è alle prese con un paio di linee di febbre. Comunque, le condizioni generali del talentino classe 2000 sembrano piuttosto buone. Secondo Il Secolo XIX, se non dovessero esserci intoppi potrebbe partecipare già alla trasferta di Bologna dell'11 aprile, anche se il vero obiettivo è quello di essere in condizione partita per il derby del 1 maggio.