Sampdoria-Lazio resterà impressa a lungo nella memoria di Mikkel Damsgaard, il baby gioiello blucerchiato arrivato in estate dal Nordsjaelland e già pronto a prendersi gli onori della cronaca. Il danese si è presentato a Marassi con un gran gol e un'ottima prestazione, commentata così ai microfoni di TV2: "È stato davvero bello e significa molto per me, è stata una grande partita, contro una squadra davvero forte e abbiamo giocato bene. È stata la prima vittoria in casa in questa stagione, quindi è stata un'esperienza davvero positiva".



Damsgaard ha ricevuto molti complimenti: "Tutti quanti erano molto felici per me e si sono congratulati. È bello che tutti siano contenti per me. Ci sono tanti bravi ragazzi nella squadra che mi hanno accolto bene. Ferrero? È sceso, mi ha salutato e si è congratulato. Era felice dopo la partita, eravamo tutti molto contenti, l'allenatore, i giocatori e tutti i membri del club".