Manca il campionato, mancano le partite, e la gente investe il suo tempo nel modo più costruttivo possibile. Io ad esempio ho passato il week end senza Serie A concentrandomi su un passatempo. Si tratta di un intrattenimento che potreste tranquillamente traslare senza problemi nell’Inghilterra vittoriana, nella Provenza di Cézanne e Van Gogh, tra vernissage di pittura e pomeriggi letterari, o nella Parigi illuminata dell’Opera: ilHo trascorso il giovedì, il venerdì e pure parte del sabato e delle domenica totalmente in preda dei piùCon un’alimentazione basata interamente su birrette, patatine, gelati, wafer e qualche affettato, capite bene che il vuoto generazionale con unsi è praticamente azzerato. Anzi, credo che attualmente il mio DNA contenga una percentuale di Neanderthal vicina al 95%. Alcune caratteristiche sono evidenti:sono stati i primi sintomi. Praticamente come al solito, però con più barba. Alla seconda asta in due giorni invece comunicavo gutturalmente a suon di gemiti e mugolii, arrivato alla terza utilizzavo soltanto i gesti.Nel frattempo ho commesso le peggiori nefandezze nei confronti di amici storici. Rilanci spietati nei loro confronti, date e orari sbagliati,erano all’ordine del giorno. Sono arrivato al punto di esultare spudoratamente in faccia al mio ex compagno di banco perché impossibilitato a partecipare ad un’asta (online) per i centrocampisti, a causa di un importante colloquio di lavoro. Beccati questo, infame, divertiti con Schiattarella. Anche l’abbigliamento da fantacalcio meriterebbe uno studio a parte: ci sono quelli che si presentano vestiti di tutto punto, quelli che si travestono da giocatori di poker e chi, come il sottoscritto, sfodera abiti capi improponibili dall’armadio, lisi e dismessi, ma accomunati tutti da una particolare caratteristica, ossia l’estrema morbidezza e comodità.Grazie a pochi barlumi di lucidità residua, riesco comunque a ricordare la conversazione più raffinata sostenuta ultime 72 ore. Ve la riporto testuale, ce l’ho stampata nella memoria perché è stato l’argomento dal tenore maggiormente elevato tra quelli trattati. Ecco il virgolettato.Amico 1 – “Oh, tu che fai il giornalista,Amico 2 – “Cosa vuoi che ne sappia, non vedi che è in shock iperglicemico da biscotti?”Io – “Anche se lo sapessi, non te lo direi. Suca”.Amico 1 - “Ramirez gioca?”Io - “Boh, a volte sì, a volte no, non so, io lo prenderei sempre”Sempre io: “Quattordici per Keita”.Amico 2 - “Ma non dovevi prendere Ramirez?”Amico 1 - “Gioca Gabbiadini?”Io - “Boh, fossi in te comunque ci proverei, 10-12 gol li fa”.In effetti, la domanda merita di essere approfondita anche al di fuori del meraviglioso mondo fantacalcistico.Sono estremamente curioso di vedere cosa ha in testa il mister blucerchiato, anche perché personalmente non sono ancora riuscito a trovare una quadra definitiva. Vi riporto qua alcune delle mie elucubrazioni, magari voi sarete in grado di sbrogliare un po’ la matassa. In un mondo ideale ad esempio, diciamo in una sorta di Football Manager dove gli equilibri contano sino ad un certo punto e la fase difensiva è gestita da un computer, ma pure per il Fantacalcio, penso che le qualità specifiche dei singoli giocatori sublimerebbero nel. Con tale assetto, il Doria potrebbe utilizzare contemporaneamente nel ruolo più consono Keita largo a sinistra, Candreva tutto a destra e Ramirez alle spalle dell’unica punta Quagliarella, con Silva ed Ekdal (o all’occorrenza Thorsby) a fare legna in mezzo al campo.Putroppo, temo che un simile spiegamento di forze offensive metterebbeconfermate da un inizio di stagione che viaggia alla media di 2,33 gol a partita. Discorso simile anche per il 4-3-3: si perderebbe un giocatore offensivo rispetto al 4-2-3-1, acquistando un ulteriore taglialegna in mediana, ma credo che ciò comporterebbe grosse difficoltà sulle corsie, doveEntrambi sono moduli affascinanti, che potrebbero essere utilizzati in determinate situazioni specifiche, non di certo affrontando squadre che attaccano sugli esterni.A mio parere, è più realistico ipotizzare un solido- ruolo dove non va dimenticata anche la presenza di Damsgaard, anche perché l’ho preso in tutti e tre i miei Fantacalcio - o al limite in un 3-5-2 molto difensivo. A quel punto, sarà interessante osservare come Ranieri gestirà le rotazioni: a turno due tra Damsgaard, Keita, Ramirez, Quagliarella, Candreva e Gabbiadini resteranno fuori. Non credo che nella stagione del Covid e dei cinque cambi lanumerica in un reparto possa rappresentare un problema, ma non si sa mai. La discriminante fondamentale comunque sarà la posizione di Keita e l’idea di impiego che ne ha Ranieri. Sono convinto che dalla sua collocazione passerà molto dell’assetto blucerchiato del futuro.Ora scusate ma mi sono dilungato persino troppo. Sto partecipando al mio terzo Fantacalcio, a. Immagino perdonerete la mia fretta, ho un dinosauro sullo spiedo e un paio di incisioni rupestri da ultimare. Un consiglio però ve lo do gratis: Damsgaard come vi racconvato prima l’ho preso in tutti e tre, se non giocate con dei sampdoriani ve lo lasceranno facilmente a uno. “Ma è bravo? Giocherà sto Dams-Dam-Dasg?”“Mah no, non penso, lo compro perché mi è simpatico…”