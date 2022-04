La Sampdoria prepara la trasferta di Verona con alcuni punti interrogativi. Marco Giampaolo potrebbe cambiare il suo modulo, passando al 4-4-2, e ciò consentirebbe ad esempio di impiegare maggiormente Mikkel Damsgaard. Difficile pensare che il talentino danese possa giocare dall'inizio, ma dopo il ritorno in campo con la Salernitana, il giocatore classe 2000 potrebbe essere impiegato qualche minuto di più al Bentegodi.



Giampaolo spererebbe di recuperare anche Sebastian Giovinco, ma il rientro dell'attaccante ex Juve potrebbe slittare ancora. Anche oggi, Giovinco si è allenato a parte: da valutare le sue condizioni domani, quando la Samp sarà impegnata al pomeriggio prima della partenza per il ritiro anticipato di Verona.