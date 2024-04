Sampdoria, De Luca e Benedetti possono tornare con il Lecco?

I tanti acciacchi che hanno colpito lain questa stagione hanno risparmiato pochissimi giocatori. Nell'ultimo periodo il club blucerchiato ha dovuto fare i conti con la pesante assenza di Manuel, uscito infortunato durante la sfida con il Sudtirol per l'ennesimo problema muscolare capitato ad un calciatore doriano. La diagnosi di metà aprile parlava di una "​lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra" e come tempistiche di recupero si ipotizzava l'ultima giornata di campionato, con il Catanzaro.Secondo Il Secolo XIX però le tempistiche potrebbero anche accorciarsi. De Luca sarà uno degli 'osservati speciali' nei prossimi allenamenti, ieri è stato sottoposto a terapie ma stando al quotidiano la Samp starebbe aspettando il via libera del professor Combi di Mapei. Se dovesse arrivare, il centravanti potrebbe mettere nel mirino la partita con ildel 1 maggio.

Un altro giocatore che ha cerchiato questa data sul calendario è Leonardo, arrivato al quarto infortunio in stagione. L'ultimo stop risale a fine marzo. All'epoca era stata fatta filtrare la voce di una lieve lesione, ed erano state ipotizzate almeno tre settimane di stop, anche se un mese sembrava più plausibile per il centrocampista. In effetti, Benedetti potrebbe tornare proprio il 1 maggio; pure per lui si attende l'ok di Combi.