Dopo un anno in ombra, chiuso a Roma e tartassato da critiche e pure da qualche problema fisico, Gregoire Defrel è rinato non appena ha messo piede in Liguria. Sarà l'aria di Genova, o forse l'ambiente della Sampdoria, che lui stesso ha definito 'ideale per ripartire', ma l'attaccante francese attualmente è capocannoniere della Serie A con 4 reti in 3 presenze. Un ruolino di marcia strepitoso, che lo ha portato anche a... -96 reti dal compagno di reparto, Fabio Quagliarella: "Sono tanti, ma io sono un po' più giovane di lui e comunque sta iniziando a recuperare..." commenta così Defrel a Il Secolo XIX la statistica. "Scherzi a parte, Fabio è un esempio in generale e per il nostro ruolo. Attaccante completo che segna e fa segnare. Perché ogni partita mette qualcuno davanti alla porta. Non ci sono parole per descriverlo".



L'avvio di campionato è stato straordinario, oltre le migliori previsioni persino per lo stesso Defrel: "Non avrei mai immaginato un inizio di stagione così" conferma l'attaccante della Roma. "Due doppiette di fila... Incredibile. Per me è uno dei momenti più entusiasmanti della mia carriera. Adesso spero che diventi anche il più lungo. Mi diverto a giocare in questa squadra e mi sento ogni giorno meglio". I meriti però vanno ridistrubuiti: "Ringrazio società, allenatore e compagni che ti mettono nella condizione di fare bene". E la competizione interna non sembra essere affatto un problema: "La sfida semmai adesso e riprovare a segnare tutti e quattro" conclude Defrel. La Sampdoria si augura di cuore che ci riescano sempre.