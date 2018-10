La Sampdoria che vince e convince è la grande sorpresa di questo avvio di campionato. E l'uomo in copertina dei blucerchiati rilanciati da Marco Giampaolo non può che essere Gregoire Defrel. L'attaccante era atteso al varco dopo la deludente stagione alla Roma, ma la partenza a razzo con la maglia doriana ha sollevato grande attenzione sull'ex giocatore di Sassuolo e Cesena.



Anche al di là delle Alpi si sono accorti del grande momento di forma di Defrel, tanto che il giocatore è stato ospite del programma francese Late Football Club in onda su Canal+. Defrel ha raccontato così i suoi esordi nel calcio del Belpaese: "Sono arrivato in Italia a 18 anni dopo essermi allenato per un po’ di tempo con la squadra del mio quartiere, il Chatillon. Un giorno sono stato chiamato, insieme ad altri compagni, per un provino di una settimana al Parma. Dopo tre giorni mi hanno comunicato che mi avrebbero tesserato, sono tornato a Parigi dai miei familiari e ho annunciato loro che sarei tornato in Italia" riporta Sampnews24.com.



Oggi, Defrel si ritrova al terzo posto nella classifica marcatori e titolarissimo della Samp: "Non mi sarei mai aspettato questa classifica né di essere davanti a grandi attaccanti come Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Voglio continuare così e batterli, spero di riuscire a mantenere la stessa posizione al termine della stagione". E' inevitabile anche un pensierino alla Nazionale, anche se il compito non è dei più semplici: "Sarebbe un sogno per me rappresentare il mio paese, ma per il momento non ho avuto contatti con il commissario tecnico Didier Deschamps. Paris Saint-Germain-Napoli? I francesi sono favoriti, ma non devono sottovalutare una squadra che ha battuto il Liverpool - conclude il doriano - e gioca un ottimo calcio".