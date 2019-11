Può essere soddisfatto del suo andamento e del suo minutaggio l'esterno Fabio Depaoli, arrivato dal Chievo in estate ma in grado di imporsi come titolare alla Sampdoria, sia da terzino che da esterno. Nel 4-4-2 di Ranieri, spesso l'ex gialloblù ha ricoperto la posizione di laterale di centrocampo, con buoni risultati. Merito anche della mentalità della squadra blucerchiata: "Stiamo pensando più a difendere che attaccare, ma dobbiamo servire comunque meglio i nostri attaccanti. Alla fine ci è mancata un po' di lucidità, la squadra ha corso tanto, loro sono una squadra che ti fa correre" ha commentato in zona mista il giocatore.



"Sono contento di giocare e di ripagare la fiducia del mister" aggiunge Depaoli. "Penso comunque più alla squadra che a me stesso, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di fare punti e di arrivare più in alto possibile. Gioco dove il mister mi mette, non penso alla posizione ma solamente a dare tutto".



La nuova Sampdoria nasce dalla solidità difensiva: "Il mister sta lavorando tanto sulla fase difensiva, non vuole che subiamo goal e nelle ultime due partite si è visto, dove ogni uomo cercava di salvare la porta. La classifica non la guardiamo, giochiamo ogni partita come una finale per cercare i tre punti" riporta Sampdorianews.net. "Dobbiamo dare tutto per salvarci. Contro l'Udinese arriviamo consapevoli che sarà come una finale, uno scontro diretto che ci vale un campionato".



In difficoltà per il momento c'è ancora Quagliarella, uscito dal campo senza segnare: "Fabio va solo aspettato, non ha avuto nemmeno un'occasione. E' un giocatore fortissimo, un campione, dobbiamo essere noi più bravi a servirlo e quando lo faremo sicuramente farà goal".