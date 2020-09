E' scattata una sorta di corsa a tre per un giovane talento di proprietà della. Il nome in questione è quello di Hans, centrocampista classe 2000 esploso quest'anno con la maglia del Perugia. Il giocatore cresciuto nel vivaio bianconero è rientrato a Torino dopo 30 presenze, 6 assist e due gol nello scorso campionato tra cadetteria e Coppa Italia. Nicolussi Caviglia però non resterà a lungo a Vinovo, perché tutte e tre le società liguri lo hanno messo nel mirino.La prima squadra in ordine cronologico ad essere accostata al calciatore è stata la, seguita a ruota dai 'cugini' del. Nelle ultime ore però va registrata anche un'irruzione delloper il talentuoso giocatore nativo di Aosta. Ad agevolare la Samp potrebbero essere però gli ottimi rapporti che il club blucerchiato detiene con l'entourage del giocatore. Caviglia è assistito dagli agenti che curano anche gli interessi di alcuni doriani 'di spessore', ad esempio Emile soprattutto Federico, che proprio ieri ha annunciato il prolungamento contrattuale sino al 2025 con la Samp. Non è difficile ipotizzare quindi che nell'occasione la Samp abbia cercato di gettare anche le prime basi sondando il gradimento di Caviglia.Ci sarà sicuramente da lavorare anche per stabilire l'eventuale formula del trasferimento. Difficile che lavoglia privarsi del tutto del controllo su un giovane italiano talentuoso. La formula prescelta per una trattativa potrebbe quindi essere quella del prestito oppure dell'inserimento nella trattativa di un diritto di '', formula molto utilizzata negli ultimi anni dai bianconeri, ad esempio a suo tempo anche all'interno della trattativa per Audero.