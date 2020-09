Una trattativa virtualmente conclusa potrebbe all'improvviso riaprirsi. Parliamo della situazione relativa all'attaccante dellaGianluca, che sembrava ormai ad un passo dal trasferimento aldopo l'accordo trovato direttamente tra i rispettivi presidenti, Ferrero e Vigorito.In realtà nelle ultime ore si è diffusa la voce di alcuneda parte del giocatore, e con il passare del tempo queste indiscrezioni hanno assunto maggiore concretezza, facendo presagire undi Caprari nei confronti della destinazione sannita. Secondo Il Secolo XIX dietro al 'no' dell'attaccante scuola Roma ci sarebbe il corteggiamento di un'altra società di Serie A, ossia ilIl direttore sportivo rossoblù Faggiano come noto stima molto il calciatore, e negli scorsi giorni avrebbeall'attaccante, cosa che lo avrebbe convinto a prendere tempo. La Sampdoria e Ferrero speravano di aver chiuso la seconda operazione in uscita dopo Linetty, ma a questo punto le tempistiche sembrano destinate ad allungarsi ulteriormente.