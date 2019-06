Il nome forte in questo momento in casa Sampdoria è quello di Eusebio Di Francesco. L'allenatore ex Roma, contattato nei giorni scorsi dai vertici di Corte Lambruschini, riflette sul suo futuro ma a breve dovrebbe dare una risposta al club blucerchiato. Il giorno giusto potrebbe essere al massimo domani, non è esclusa una risposta però entro oggi, essendo previsto un contatto telefonico dopo il summit di mercoledì: Di Francesco renderà nota la sua volontà al Doria, che gli ha spiegato nel dettaglio manovre e obiettivi di mercato.



Nel faccia a faccia del 12 giugno non si è parlato di soldi, perchè l'aspetto economico non dovrebbe rappresentare un problema. L'allenatore infatti si sarebbe detto disposto a limare verso il basso le sue richieste, riducendo sensibilmente il suo stipendio in caso dovesse risultare convinto dalla causa doriana. La Samp avrebbe pronto un biennale da circa 2 milioni netti a stagione per il mister esploso al Sassuolo, che attualmente rappresenta la prima scelta della società genovese. La Samp inoltre potrà fare leva anche su un mercato frizzante: sono già arrivati Thorsby e Chabot, mentre il colpo Maroni potrebbe dare ulteriore spinta al reciproco gradimento tra il Doria e Di Francesco.



Da Corte Lambruschini restano ottimisti, ma in caso di fumata nera ci sarebbero già un paio di alternative pronte. Una è rappresentata da Stefano Pioli, che però si dice non gradisca molto il ruolo di 'seconda scelta', considerando anche il curriculum importante del tecnico. Altro nome che continua a circolare invece è quello di Fabio Liverani, che pure aveva prolungato il suo rapporto con i giallorossi soltanto pochissimi mesi fa.