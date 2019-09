Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Firenze? Spesso gli episodi condizionano la gara. Non ho detto niente a caldo, sul gol della Fiorentina c'era fuorigioco di Chiesa. Murillo ha fatto di tutto per evitare il giallo, l'avversario ha cercato il contatto".



SULLE MOTIVAZIONI - "Un giocatore di Serie A dev'essere motivato anche in allenamento. L'allenatore dell'Inter parla di ferocia e cattiveria, noi non dovremo essere da meno e avere il coltello tra i denti".



SULL'UMORE - "L'umore arriva anche grazie ai risultati, perdere non fa piacere. Vorrei vedere attenzione massima. Le partite durano 90', a Firenze abbiamo fatto meglio noi".



SULLA FORMAZIONE - "Chabot è un ottimo difensore, è tra i papabili per domani. Devo verificare Ferrari, torna Quagliarella. Gabbiadini non ci sarà".



SUL MODULO - "Non torneremo al 4-3-3, stiamo lavorando in modo diverso da un mese. Sono gli interpreti a fare la differenza".



SULL'ATTEGGIAMENTO - "Occorre guardare alla panchina e ai giocatori a disposizione, ci sono momento più adatti di altri per inserire i ragazzi. Nei momenti difficili è giusto giochi maggiormente chi ha esperienza.



SU BONAZZOLI - "Può essere un'idea. Sono contento per il gol, ma non deve accontentarsi, voglio di più".



SU MARASSI - "Dev'essere il nostro fortino, una bolgia".