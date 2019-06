La Sampdoria volta pagina e riparte da Eusebio Di Francesco. Ecco le prime parole del nuovo allenatore blucerchiato: "Sono felicissimo di aver scelto questo club - spiega ai canali ufficiali - perché mi permetterà di lavorare in una determinata maniera con la possibilità di far crescere i giovani. Ho visto grande entusiasmo da parte della società, il corteggiamento di Ferrero è stato assiduo e piacevole. E questo è stato uno dei fattori che mi ha spinto a fare questa scelta". Di Francesco torna in corsa dopo l'esonero con la Roma: "Ho una gran voglia di ripartire dopo una bellissima esperienza. Il fatto che la piazza sia contenta del mio arrivo mi responsabilizza, inizieremo con un 4-3-3 perché mi piace dare un'identità ben precisa alla squadra. Mercato? Le caratteristiche dei giocatori da mettere in rosa saranno un po' diverse da quelle dei giocatori che abbiamo".



RETROSCENA - Sguardo al futuro: "Da questa stagione mi aspetto un miglioramento generale, porterò entusiasmo e cambierò qualcosa a livello tattico". Poi svela un retroscena: "Già in passato ho avuto contatti con la Sampdoria, ma prima avevo scelto di rimanere a Sassuolo, poi di fare l'esperienza a Roma". Ora Di Francesco è arrivato sulla panchina della Sampdoria, pronto per l'avventura in blucerchiato.