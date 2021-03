Dubbio in difesa per la Sampdoria: reparto a tre, come nel secondo tempo di Samp-Cagliari, oppure a quattro? Tommaso Augello sembra aver smaltito il problema fisico di inizio settimana, ma il laterale mancino ha giocato moltissimo in questa stagione e fisiologicamente è piuttosto stanco. Potrebbe quindi rifiatare in casso Ranieri optasse per la difesa con tre interpreti.



Senza Colley squalificato, a Bologna l’allenatore potrebbe impiegare Bereszynski, Ferrari e uno tra Tonelli e Yoshida, oppure tenere fuori il polacco impiegando tre centrali ‘puri’, anche se questa seconda opzione sembra meno percorribile. Molto dipenderà anche dallo schieramento offensivo della Samp. In caso di Doria a trazione offensiva, Ranieri potrebbe scegliere una formazione più coperta con quattro difensori.