Il prescelto in casa Sampdoria per il ruolo di allenatore della stagione 2021-2022 sembra essere Alessio Dionisi, attuale allenatore dell'Empoli individuato da Massimo Ferrero come sostituto di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Per l'ex Imolese e Venezia, il club di Corte Lambruschini avrebbe pure già preparato un contratto triennale da 800mila euro a stagione. Dionisi inoltre non avrebbe chiesto neppure particolari garanzie su rosa e su area tecnica, e questo rappresenterebbe un plus per il Viperetta.



La questione spinosa è quella dell'indennizzo, che il presidente dell'Empoli Corsi vuole per liberare il suo giocatore. L'ostacolo potrebbe essere aggirato con la cessione di un giocatore. Secondo Il Secolo XIX la Samp potrebbe proporre uno tra La Gumina, Rocha, Chabot, Askildsen e Leris. Se però questa strada non dovesse rivelarsi percorribile, la società toscana potrebbe proporre un'altra soluzione, ossia spingere per l'acquisto di un giocatore da parte dei blucerchiati. I nomi sono quelli di La Mantia, Stulac, Romagnoli o qualche giovane da plusvalenza.