Una giornata che si era aperta accompagnata da un filo di speranza, con il ritorno al Mugnaini da parte dei giocatori, ben presto ha cambiato volto per la Sampdoria. Ieri mattina alcuni blucerchiati, otto per la precisione, si erano ritrovati a Bogliasco, per i primi allenamenti. Niente palla, ovviamente, solo corsetta e addominali per i calciatori di Claudio Ranieri, scaglionati a gruppi.



La doccia fredda per la Samp è arrivata nel tardo pomeriggio, quando i risultati dei test medici effettuati il giorno prima hanno evidenziato tre nuovi contagiati dal Coronavirus più una ricaduta di un vecchio contagiato, asintomatico. Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe stata anche una discussione in seno alla società, per decidere se rivelare la questione oppure no. Alla fine, a prevalere sarebbe stata la linea della trasparenza, e in serata da Corte Lambruschini hanno infatti rilasciato un comunicato sul sito ufficiale doriano.