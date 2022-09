Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria, ha parlato a Dazn prima della gara contro lo Spezia:



"Partita importante non solo per la classifica ma anche per i nostri tifosi. Dobbiamo dare il massimo oggi. Io leader? Per me era importante la chiamata in Nazionale, l'ho aspettata e oggi su quest'onda cercherò di continuare a segnare. Ma la priorità è la vittoria, a prescindere da chi fa gol".