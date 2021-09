Negli ultimi giorni di mercato, a ridosso tra agosto e settembre, la Sampdoria e il Sassuolo hanno confezionato numerose operazioni. In blucerchiato è arrivato Francesco Caputo, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Il percorso inverso, invece, lo hanno intrapreso due giovani della Primavera genovese.



Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia del passaggio in neroverde di Kevin Leone, promettente fantasista classe 2005. E' di oggi invece la notizia del passaggio di un altro centrocampista in Emilia, ossia Angelo Foresta, centrale classe 2004. "F​elice di difendere questi colori e di aver firmato il mio primo contratto da professionista" ha scritto il ragazzo su Instagram. "Volevo ringraziare la società Sassuolo per la fiducia che mi è stata data e la mia agenzia Vigo Global Sport che ha sempre creduto in me! Forza Sasol"