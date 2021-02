I prossimi mesi saranno cruciali per la Sampdoria e per il futuro di Claudio Ranieri. In caso la società non dovesse trovare l'accordo con il tecnico per il rinnovo, è probabile che da Corte Lambruschini possano riflettere su un'alternativa in panchina. Ferrero avrebbe già anche in mente i possibili candidati alla panchina.



Secondo Il Secolo XIX il nome più forte sarebbe quello di Sinisa Mihajlovic, con cui il Viperetta è rimasto molto legato, e la cui posizione a Bologna al momento sembra incerta. Un altro nome invece, suggerito dall'agente di riferimento Pocetta, sarebbe quello del tecnico del Verona ed ex Genoa Ivan Juric. Altri profili, più defilati: Gotti, Italiano, Stroppa e l'emergente Dionisi dell'Empoli.