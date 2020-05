Tanti anni e tanti trofei in blucerchiato: Giuseppeha vissuto da protagonista i migliori anni della, in campo in quella squadra magica allenata da Boskov e creata da Paolo Mantovani per far sognare i tifosi blucerchiati. C'era ad esempio quando, il 5 maggio 1991, Vialli e compagni espugnarono il fortino di San Siro battendo l'Inter e mettendo le mani sullo Scudetto.di quello che si doveva fare. Avevamo la maturità necessaria per affrontare quella partita, ne venivamo da diverse finali, vinte o perse non importa. Poi chiaramente ricordo l’emozione, i cori, ma anche il post-partita, che vivemmo in maniera equilibrata" ha detto proprio Dossena a Sampnews24.com."Se rivedremo una Sampdoria del genere?nel calcio di oggi per raggiungere gli stessi risultati che raggiungemmo noi. La persona a cui ha voluto più bene alla Sampdoria era Paolo. Come ho sempre detto, lui è stato l’artefice di quei bellissimi anni. Senza di lui, non ci sarebbe stato niente: certo, gli allenatori e i giocatori erano protagonisti perché scendevano in campo, ma li aveva scelti lui uno per uno. Sono frutto della sua mente e della sua lungimiranza".Sull'attuale rapporto tra i tifosi e Ferrero, invece, Dossena non ha dubbi: ". A me personalmente non ha dato fastidio quando ha detto che la Sampdoria prima di lui era conosciuta da Recco a Chiavari. L’ho presa come una battuta, ma poi basta ricordarsi un po’ di storia della Samp per provare che non è così. Qualche volta, o forse un po’ troppo spesso, le esternazioni sopra le righe ci sono state.. Da fuori capisco e mi rendo conto che con i tifosi non c’è speranza di recuperare il rapporto. Tuttavia, non mi sembra che lui ne faccia un dramma o lo turbi più di tanto, anche se immagino non gli faccia piacere sentirsi chiamato in causa dagli spalti del “Ferraris” ogni domenica. Vialli presidente? Certo, avrebbe avuto il profilo adatto per ricoprire una carica del genere".Difficile però secondo Dossena che possa riaprirsi la trattativa: "Penso di no, c’è stata una forzatura.ma sono mie sensazioni. Sul piano della gestione della comunicazione qualcosa è stato sbagliato. Gli americani hanno tenuto poco conto dell’interlocutore, che qualche volta dev’essere coccolato e rassicurato per ottenere ciò che si vuole. La loro fretta di chiudere, forse perché interessati relativamente, ha fatto perdere di vista l’obiettivo".Grandi elogi per Ranieri: "È stata certamente la persona che ha tranquillizzato l’ambiente, la Sampdoria avrebbe potuto andare davvero molto vicino al baratro senza di lui., vedendolo allenare tutti i giorni e rapportarsi coi giocatori. La sua storia, però, parla da sé. Di Francesco è stato forse troppo integralista fino alla fine, ha avuto delle promesse non mantenute ma lui non si è sentito di cambiare il suo modo di interpretare il calcio».L'ultima domanda è piuttosto 'scomoda'. Riguarda una voce, circolata con insistenza a Genova, che raccontava di un presunto 'tradimento' con la moglie di Mancini: ". Ma se alla gente piace credere a queste cose che continuino pure a farlo. Nonostante tutto, quello che è uscito non ha incrinato nulla del nostro rapporto".