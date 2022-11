Primo obiettivo: puntellare la difesa con un innesto gradito a Dejan Stankovic. La Sampdoria riflette in vista del mercato di gennaio, e il primo nome sul taccuino dei blucerchiati è quello di Aleksandar Dragovic, difensore centrale della Stella Rossa.



Il calciatore classe 1991 potrebbe approdare in blucerchiato, ma a due condizioni, fa sapere Sampnews24.com. La prima è che venga ceduto un difensore tra Omar Colley, Alex Ferrari e Jeison Murillo, la seconda invece è che il club serbo accetti un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza della Sampdoria.